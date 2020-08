Luxemburgo responde e diz que Real queria saída de Figo

Uma polêmica inusitada entre Vanderlei Luxemburgo e Figo tomou as redes sociais no fim de semana e teve um novo capítulo nesta segunda-feira. Tudo começou com uma publicação de Rivaldo no Instagram.

Após a conquista do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, time comandado por Luxemburgo, ex-craque brasileiro publicou a seguinte mensagem: "Parabéns, Palmeiras, pelo título mais que merecido. Eu já tive grandes treinadores, mas você, Luxemburgo, foi o melhor. Tudo que os treinadores da Europa fazem hoje você já fazia 25 anos atrás. Você é o melhor".

A publicação de Rivaldo teve um comentário inesperado e sincero de Figo, que não evitou se manifestar de forma direta e dura sobre o técnico. "Fera para mim foi o pior. Mau demais (sic)", escreveu o português.

As redes sociais não perdoam e, imediatamente, o comentário do ex-jogador ganhou repercussão. Nesta segunda-feira, foi a vez de Luxemburgo reagir à crítica.

"Com respeito a esse negócio do Rivaldo e do Figo, eu fico com o Rivaldo, vou ficar preocupado com o que ele falou. É um grande jogador reconhecendo que fui o melhor treinador para ele. Prefiro ficar com a do Rivaldo. Olhando lá, foram mil e poucas entradas para ver, e a do Figo foram umas cinquenta", iniciou o brasileiro.

"Eu cheguei ao Real Madrid em um momento em que era para ele sair. O clube estava querendo, era um momento de troca. Aí o jogador não consegue entender que faz parte do futebol profissional sair de um clube e ir para outro. Não tenho mágoa dele. Se ele acha dessa forma, é um direito dele. Mas eu fico com a do Rivaldo, que não foi um jogador qualquer", acrescentou Luxemburgo.

"O Rivaldo, como o Figo, não foi um jogador qualquer, foi jogador de altíssimo nível. Prefiro ficar com a do Rivaldo, deixa a do Figo para lá", completou o técnico do Palmeiras.