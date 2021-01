Luxemburgo sobre salvar o Vasco do rebaixamento: "não sou covarde"

“Não sou covarde”, foi assim que Vanderlei Luxemburgo explicou o motivo de ter aceitado a “convocação” que recebeu para ser técnico do Vasco. A missão do Professor na Colina será a de salvar o Cruz-Maltino do rebaixamento.

A bronca de Luxa vai ser grande. O treinador vai assumir o Vasco na zona do rebaixamento, ocupando a 17ª colocação da tabela e faltando apenas mais 12 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro.

"Nesse momento muito difícil as pessoas podem não querer aceitar, medo de manchar a carreira, mas não sou covarde. Não foi um convite, foi uma convocação. É uma experiência nova de dirigir 12 jogos, mas todos nós estamos nos colocando à disposição do Vasco. O pensamento nosso é a manutenção do Vasco na Primeira Divisão", disse o Professor em sua coletiva de apresentação.

“Não é uma coisa nova, é uma coisa que eu tenho coragem para fazer. Vamos botar toda a experiência com a coragem para fazer arregaçar a manga. Temos muito trabalho a fazer”, falou Luxemburgo, relembrando do que fez com o Flamengo de 2010, que estava em uma situação semelhante a do Vasco quando ele assumiu.

E, para Luxemburgo, era impossível virar as costas para a convocação feita pelo clube“. O Vasco fez muito por mim. Quando o Campello me chamou, falavam que eu estava acabado. E a gente conseguiu o objetivo de ir para a Sul-Americana”, lembrou Luxa sobre sua passagem anterior pelo Cruz-Maltino.