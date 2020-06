Luxemburgo tem cirurgia bem-sucedida

Tudo ocorreu conforme o planejado na cirurgia realizada na manhã desta quinta-feira. Vanderlei Luxemburgo precisou remover a vesícula e deve ser liberado nesta sexta-feira.

Segundo 'Globo Esporte', o comandante do Palmeiras deverá seguir com seu processo de recuperação em casa quando tiver alta no Hospital São Luiz, em São Paulo.

Foi um susto que Luxemburgo teve na semana passada, quando passou por uma forte crise de vesícula. O próprio técnico se manifestou ressaltando a dor que sentiu antes de ir ao hospital.

"Amanhã (25 de junho), realizarei um procedimento cirúrgico com o Dr. Alexander Morrell, no Hospital São Luiz, às 7h da manhã. Na semana passada, tive uma crise e senti fortes dores na vesícula. Fui ao hospital e depois estive em consulta com o Dr. Morrell. Chegou-se à conclusão de que é necessário o procedimento cirúrgico. Vai dar tudo certo e, em breve, estarei de volta. Estamos juntos!", disse o técnico em publicação em seu perfil do Instagram.