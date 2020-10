Lyon anuncia Djamel Benlamri como novo reforço

Aos 30 anos, Djamel Benlamri é o mais novo reforço do Olympique Lyonnais. O zagueiro é destaque da seleção da Argélia e foi campeão da Copa Africana das Nações de 2019.

Benlamri estava liberado de seu último contrato e assinou com o clube francês um empréstimo válido até o dia 30 de junho de 2024, incluindo ainda a opção de renovar por mais uma temporada.

"O zagueiro central de 1,90 de altura, que possui 14 convocações com a Argélia, se tornou o décimo jogador do país africano a se juntar ao Olympique Lyonnais e chega para suprir a saída de Joachim Andersen para o Fulham, negociado no formato de empréstimo pago por uma temporada no valor de 1 milhão de euros, sem opção de compra, podendo ser adicionado mais 1 milhão de euros no negócio caso o clube inglês siga na Premier League", anunciou o Lyon.

O clube também informou que Jeff Reine-Adélaïde foi emprestado por uma temporada ao Nice, em acordo válido até o dia 30 de junho de 2021 e que possui opção de compra.