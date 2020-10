Com gols marcados por Memphis Depay, Toko Ekambi (dois) e Aouar, equipe do Olympique Lyonnais já aplicava goleada de 4 a 0 ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Ben Yedder descontou para o Monaco e deu número finais de 4 a 1 à partida válida pela Ligue 1, em outubro de 2020.