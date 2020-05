Lyon desmente próprio presidente sobre volta da Champions

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, garantiu neste sábado que sua segunda partida contra a Juventus será disputada em 7 de agosto.

No entanto, o clube precisou desmentir a informação dada pelo mandatário nesse domingo e informar que ainda não existe uma data marcada para a partida.

"O Olympique Lyonnais gostaria de esclarecer que a data da partida entre a Juventus e Lyon, pela Liga dos Campeões, ainda não foi definida, ao contrário do que foi sugerido anteriormente. A data deste jogo deve ser confirmada como parte do planejamento da fase final da Liga dos Campeões, que será anunciada diretamente pela Uefa em breve", reza o comunicado do clube.

O clube aproveitou a nota para criticar a decisão da Federação de ter cancelado o campeonato, o que deixaria os clubes do país em desvantagem aos demais concorrentes da Europa.

"O Lyon lamenta, no entanto, ter que lutar com uma preparação diferente da de seus concorrentes europeus, que essencialmente já retomaram o treinamento", completou.