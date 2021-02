Lyon pressiona o PSG atropelando o Strasbourg

Foi a quarta vitória consecutiva do Olympique de Lyon, que por vezes faz lembrar os velhos tempos. Neste sábado, os homens de Rudi Garcia atropelaram o Strasbourg, que por sua vez não vence há quatro jogos.

Os 'Les Gones' dormem na liderança da Ligue 1 com 52 pontos, à frente do Lille e do PSG, que jogam este domingo com toda a pressão em uma luta muito interessante pelo título. Já era tempo depois de anos de tirania parisiense.

O triunfo do Lyon entrava nos trilhos ainda no primeiro tempo, a partir dos 20 minutos, quando Memphis Depay abriu o placar contra um adversário com um jogador a menos por conta da expulsão de Thomasson depois de protestar ao árbitro.

Houssem Aouar aproveitou um erro na saída de bola do Strasbourg para colocar o dedo do pé e direcionar a bola entre os zagueiros, na direção de Mephis Depay. O holandês apenas empurrou e definiu por baixo contra Kawashima.

Dez minutos depois, Karl Toko Ekambi marcou o segundo gol do Lyon e deixou o Strasbourg gravemente tocado, incapaz de reagir. No final, Depay daria o toque final aos 68 minutos com um doblete que garantiu três pontos vitais para os homens de Rudi Garcia.