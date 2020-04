Lyon quase muda a vida de Pogba em 2009

Paul Pogba é um dos jogadores de futebol mais importantes da atualidade e um dos jogadores mais destacados da última década. O meio-campista francês explodiu no Manchester United, que na primeira equipe chegou muito jovem, e foi para a Juventus, onde triunfou antes de retornar a Carrington.

No entanto, o jogador revelou nas últimas horas que sua carreira poderia ter sido muito diferente se em 2009 tivesse cristalizado uma oferta de transferência que o Olympique Lyon fez para ele e seu clube de formação, o Le Havre.

"Eu estava a um passo de assinar o Olympique de Lyon, eles queriam me tornar profissional quando eu ainda não era profissional em Le Havre", explicou ele em 'RMC Sport'.

Naquela época, o time de Lyon era de longe o time mais importante do país, mas Pogba arriscou e apostou no Manchester United: "Na França, o Olympique de Lyon de Jean Michel-Aulas me fez uma oferta para ser profissional e ser o melhor jogador do time na época. Rejeitei porque o Manchester United era o melhor time do mundo e só teria essa oportunidade uma vez".

A mudança foi arriscada, mas Pogba escolheu bem. Do Manchester United, onde estreou em uma das últimas campanhas de Sir Alex Ferguson no comando da equipe, ele foi para a Juventus, onde viveu seus melhores dias. A equipe de Old Trafford, já para a primeira equipe, recuperou-o no que foi brevemente a transferência mais cara da história.