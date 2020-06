Lyon quer fazer torneio pré-Champions com o PSG

O Lyon está buscando um modo de voltar à Champions League com bom ritmo de jogo, já que não terá mais o Campeonato Francês para disputar. Segundo 'AS', o clube quer organizar um torneio de preparação com o PSG.

A ideia é realizar as partidas em Évian, local da curta pré-temporada do time programada para o fim de julho. O camponato amistoso poderá ser disputado em 25 de julho, após um primeiro período de treinos.

Inclusive times como Saint-Étienne e o Nice poderão participar do evento, apesar de não terem a Champions League como motivação.

O último jogo disputado pelo Lyon foi em 8 de março pelo Campeonato Francês contra o Lille. Na competição europeia, o time venceu a Juventus em casa por 1 a 0 na primeira partida.

O PSG, por sua vez, está classificado para as quartas de final, assim como Atalanta, RB Leipzig e Atlético de Madrid. Relembre como está a briga na Champions League.