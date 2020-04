Lyon quer tirar Abidal do Barcelona

Os escritórios do Barcelona podem sofrer outra remodelação. O 'RMC Sport' informou que o Olympique de Lyon quer assumir os serviços de Éric Abidal para ocupar o secretariado técnico.

A equipe francesa está procurando um novo homem forte para criar um elenco. No final desta temporada, Florian Maurice fará as malas para assumir as contratações do Rennes.

Por esse motivo, o Olympique de Lyon iniciou a busca de uma nova secretaria técnica. A fonte citada garante que a equipe francesa fará uma oferta a Éric.

A intenção da equipe francesa é contratar uma pessoa para acompanhar Juninho Pernambucano, diretor de esportes da equipe tricolor.

Mas Abidal não é o único objetivo do Olympique de Lyon. 'RMC Sport' também dá o nome do ex-jogador Bruno Cheyrou para ocupar a posição que Florian Maurice deixará.

Outros nomes na agenda do clube liderados por Jean-Michel Aulas são Loïc Désiré, do Estrasburgo, e Paul Mitchell, da rede de equipes da Red Bull.

As tensões entre Leo Messi e Éric Abidal nos últimos meses, com recados do argentino entre eles, poderiam facilitar a saída do ex-jogador de futebol francês para seu país.