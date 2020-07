A Ligue 1, a única das cinco grandes ligas europeias a ser suspensa, voltará no dia 21 de agosto e os times já estão se preparando.

Além de treinos intensos, os amistosos também acontecem para ver a forma dos jogadores.

No vídeo acima, você confere como foi a vitória do Lyon sobre o Nice. Que pensa, além do campeonato francês, na Champions League, na qual a equipe ainda está viva.