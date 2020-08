O Lyon surpreendeu ao chegar às semifinais da Champions League da temporada que recém acabou, mas decepcionou ao ficar na sétima posição no Campeonato Francês.

Com a má colocação na competição nacional, o time de Rudi Garcia já está de volta aos trabalhos e inicia a pré-temporada para tentar maior sorte na próxima campanha. Confira no vídeo como foi o reinício dos trabalhos do Lyon após curtas férias.