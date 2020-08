Lyon x Bayern: quanto custou cada time?

A grande surpresa da competição contra o grande favorito. Este é o duelo entre Lyon e Bayern de Munique, pela semifinal da Liga dos Campeões. Dois times que vivem realidades diferentes, dentro e fora dos gramados.

Enquanto o Lyon luta para retomar o sucesso do início do século, quando conquistou sete títulos seguidos, o Bayern continua soberano na Alemanha. E enquanto o time bávaro faz altos investimentos para reforçar o elenco, o time francês aposta mais em pratas da casa para alcançar seus objetivos.

'Goal' fez o levantamento do valor dos times titulares de Lyon e Bayern - e também de RB Leipzig e PSG - para saber se a superioridade do time alemão é tão grande assim. Confira os valores.

Quanto custou o time titular do Lyon?

O time titular que entrou em campo na classificação histórica do Lyon para a semifinal da Liga dos Campeões teve três atletas formados no clube, sem grandes contratações milionárias. O jogador mais caro da escalação inicial do time francês é o brasileiro Bruno Guimarães, que custou 20 milhões de euros.

Curiosamente, as quatro maiores contratações do elenco do Lyon ficaram no banco de reservas do time no jogo contra o Manchester City. São eles: Jeff Reine-Adélaïde (25 milhões de euros), Joachim Andersen (24 milhões de euros), Thiago Mendes e Moussa Dembélé (22 milhões de euros cada).

Confira os valores da escalação titular do Lyon:

Anthony Lopes: custo zero (base)

Jason Denayer: 6,5 milhões de euros

Marcelo: 7 milhões de euros

Marçal: 4,5 milhões de euros

Léo Dubois: custo zero de euros

Maxence Caqueret: custo zero (base)

Bruno Guimarães: 20 milhões de euros

Houssem Auoar: custo zero (base)

Maxwel Cornet: 400 mil euros

Memphis Depay: 16 milhões de euros

Karl Toko Ekambi: 11,5 milhões de euros

TOTAL: 65,9 milhões de euros

Quanto custou o time titular do Bayern de Munique?

Dois dos principais jogadores do Bayern colocam expõem as maneiras como o clube bávaro faz negócios. Manuel Neuer é o jogador mais caro do time que iniciou o jogo contra o Barcelona. O goleiro custou 30 milhões de euros aos cofres do time bávaro. Por outro lado, Robert Lewandowski, artilheiro da Liga dos Campeões, chegou ao clube de graça.

Assim como no Lyon, os jogadores mais caros do elenco do Bayern não são titulares. Lucas Hernandéz (80 milhões de euros e maior contratação da história do clube), Corentin Tolisso (41,5 milhões de euros) e Benjamin Pavard (35 milhões de euros) devem ser reservas novamente na semifinal.

Confira os valores da escalação titular do Bayern de Munique:

Manuel Neuer: 30 milhões de euros

Joshua Kimmich: 8,5 milhões de euros

Jerome Boateng: 13,5 milhões de euros

David Alaba: 150 mil euros

Alphonso Davies: 10 milhões de euros

Thiago: 25 milhões de euros

Leon Goretzka: custo zero

Thomas Müller: custo zero (base)

Ivan Perisic: 5 milhões de euros (empréstimo)

Serge Gnabry: 8 milhões de euros

Robert Lewandowski: custo zero

TOTAL: 100,15 milhões de euros

Todos os valores são do site Transfermarkt, especializado em transferências de jogadores.