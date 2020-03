Má notícia para o Arsenal: Torreira sofreu uma fratura no tornozelo

Más notícias para Lucas Torreira. Como o Arsenal informou por meio de comunicado oficial, o meio-campista uruguaio sofreu uma fratura no tornozelo direito.

Torreira teve que se sair do campo na maca no duelo da FA Cup contra o Portsmouth, onde os 'gunners' venceram por 2 a 0. O uruguaio sofreu uma entrada dura e, nesta quinta-feira, o Arsenal emitiu a parte médica.

"Ele sofreu uma fratura no tornozelo direito durante o jogo contra o Portsmouth na segunda-feira. Esperamos mais análises de especialistas para determinar qual será o plano de recuperação", pode ser lido no comunicado.

Torreira chegou ao Arsenal no verão de 2018 procedente do Sampdoria. Nesta temporada, ele disputou 33 jogos com o Arsenal, marcando dois gols e distribuindo uma assistência.