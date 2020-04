'Made in Senegal': quando Mané era 'Ballonbuwa', o mago da bola

A vida de Sadio Mané é algo a explorar. Um homem criado na pobreza e humildade e que agora é uma estrela do mundo do futebol. É o que pode ser revivido no 'Made in Senegal', um documentário sobre sua carreira que 'RakutenTV' já lançou em sua plataforma gratuitamente.

O documentário reflete o tremendo esforço do atacante do Liverpool para chegar ao topo. O de um garoto que aos sete anos de idade ficou sem pai e teve que lutar contra o desejo de sua família que não o queria dexar ser jogador de futebol e queria que Mané continuasse ajudando em sua cidade natal Bambali, onde trabalhou no campo alternando com seus estudos.

Assim, o senegalês, que brincava com pedras ou laranjas quando criança, não hesitou em entrar furtivamente em um ônibus que o levou a Dakar para um teste. Ele tinha 9 anos e foi pego, mas conseguiu continuar chutando a bola.

Ballonbuwa, que significa mago da bola e era como era conhecido, convenceu os responsáveis pela Generation Football Academy de Dakar. Esse foi o começo de tudo. Um olheiro do Metz chamou sua atenção e a França começou a mudar sua vida.

O documentário reúne depoimentos de pessoas como Jürgen Klopp, que confessa que não foi levado para Dortmund porque estava confuso, Virgil van Dijk e seu parceiro no tridente Mo Salah.