Real x Barça: quem mais sofre pênaltis e quem acerta mais?

Sempre se ouviu a teoria Barcelona e Real Madrid são os mais favorecidos pelos árbitros. O VAR passou a aplicar mais justiça recentemente, mas o ProFootballDB encontrou um termômetro para explicar os motivos de quem sustenta essa lenda.

Ao longo deste século, os dois maiores rivais foram as equipes do Campeonato Espanhol com mais pênaltis a favor, com uma vantagem considerável sobre os demais.

Entre eles, o Real Madrid está na liderança, com 156 penalidades máximas. O Barcelona está praticamente no mesmo nível, com 152.

O time do Bernabéu tem aproveitamento de 86,54%, com apenas 21 desperdiçados. O do Camp Nou, por sua vez, tem 78,29% e 33 errados.

Sevilla e Atlético são os mais próximos, com 129 e 125, respectivamente, embora os andaluzes tenham sido mais eficazes (80,62% contra 70,4).

Obviamente, não é possível avaliar se há um motivo de arbitragem para isso, falamos das duas equipes que costumam ter maior volume ofensivo.

Três equipes converteram todas as cobranças: Murcia, Cádiz e Nàstic. Eles cobraram, respectivamente, em 14, 4 e 5 ocasiões.

Entre os que frequentam a elite de modo costumeiro, o Zaragoza é o que tem o melhor aproveitamento, com eficácia de 88,46% em seus 52 pênaltis.