"Madrid e Barça? Se eu fosse o Salah, ficaria no Liverpool"

Elneny conhece Salah muito bem. O ex-jogador do Arsenal, agora no Besiktas, sabe as condições de seu compatriota e como elas podem ser melhor exploradas na Premier League do que na LaLiga.

O atacante do Liverpool foi especulado recentemente no Real Madrid e Barcelona. Porém o meio campista acredita que, desde seu ponto de vista, a melhor opção para Salah é dar continuidade a sua etapa nos 'reds'.

"Ele é uma superestrela no Liverpool. Para mim, ele joga hoje em um dos melhores times do mundo. Se eu fosse ele, ficaria lá", declarou ele ao 'beINSports'.

"É claro que o Real Madrid e Barcelona são maiores que o Liverpool, mas você já pode ver um Eden Hazard, por exemplo, que está lutando no Real depois de deixar o Chelsea", lembra.

'Mo' tem contrato com o time de Anfield até junho de 2023, e os 'reds' pediriam um alto valor para deixar uma de suas principais peças sair.