Madrid, Juve e City esperam o divórcio de Alaba com o Bayern

As relações entre o Bayern e Alaba chegaram a um ponto em que uma separação parece ser o único caminho. Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do clube, reconheceu a situação.

"Agora temos que lidar com a saída de David. Somos todos profissionais. É um jogador top e muito importante para a nossa equipe. Um jogador assim sair grátis é o pior que pode acontecer", confirmou recentemente.

E Alaba já está sendo oferecido aos gigantes da Europa. De acordo com o diário 'AS', o austríaco gostaria de jogar no Real Madrid, que pode tentar a sua contratação na próxima janela de verão.

No entanto, sua contratação não será nada barata, já que o defensor tem pretendentes de alto nível como Juventus e Manchester City.

Guardiola comandou Alaba no Bayern e ficaria encantado em voltar a contar com ele no City. O jornal "Tuttosport" informou recentemente sobre o interesse da 'Vecchia Signora' de que ele seja um dos seus pilares na próxima temporada.