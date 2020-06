Mãe de Arthur explode contra Setién no Twitter!

A mãe de Arthur explodiu no Twitter após as últimas declarações de Quique Setién sobre o jogador brasileiro do Barcelona, ​​que tem um pé e meio dentro da Juventus de Turim em troca da chegada de Pjanic ao Camp Nou.

Durante a coletiva de imprensa antes da partida contra o Celta, o técnico do Barça foi questionado sobre a partida de Arthur, à qual ele respondeu: "Arthur não é o primeiro nem o último a assinar por um clube com grandes expectativas e, no final, não dá resultados. Não sei se isso acontecerá com Arthur, mas acontece com muitos jogadores".

"Haverá torcedores que verão uma boa oportunidade para o clube e outros que acharão que é melhor para ele ficar. Talvez tenha lhe faltado continuidade, mas às vezes não é fácil mudar um jogador. Coisas que outros treinadores disseram que ele faz muito bem", acrescentou.

"Aqui nós dissemos a ele que ele tem que jogar com dois toques. E ele sempre foi de proteger a bola. Mas ele está no caminho certo para saber quando ele deve jogar a um toque dois ou ter que reter a bola", continuou Setién, algumas palavras que não foram bem recebidas pela mãe do internacional brasileiro.

Por esse motivo, Lucia foi à sua conta oficial no Twitter para responder às palavras do treinador 'culé', reproduzida pela jornalista da 'Cadena COPE' Helena Condis: "Meu Deus,agora começaram até colocar defeitos no jogador".