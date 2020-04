Mãe de Cavani diz que atacante quer jogar na Espanha

O futuro de Edinson Cavani, de 33 anos, ainda é incerto. O atacante não renovará com o PSG e, como sua mãe revelou para 'Ovación Digital', ele quer continuar jogando na Europa e ir para a Espanha.

"Felizmente, existem muitos clubes interessados ​​em contratar Cavani. Ele ainda não sabe onde vai jogar, ele ainda tem alguns meses em Paris. Temos que pensar com cuidado", afirmou.

"No momento, ele não tem intenção de retornar ao Uruguai, ele pensa em continuar na Europa e gostaria de ir para a Espanha", esclareceu.

O uruguaio procuraria uma liga competitiva porque seu objetivo é chegar à Copa do Mundo do Catar, segundo o vice-presidente do Nacional. O Atlético de Madrid novamente aparece como um dos destinos mais prováveis segundo a imprensa da capital espanhola.

O contrato de Cavani com o PSG termina em 30 de junho, quando o atacante estará livre para decidir seu futuro.