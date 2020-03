Mãe de CR7 recebe alta e manda uma mensagem

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, recebeu alta. Uma notícia maravilhosa nestes tempos difíceis que estão sendo vivenciados em todo o mundo com a pandemia de coronavírus.

A mãe do atacante português da Juventus, de 65 anos, logo que saiu do Hospital Nelio Mendonca, na Madeira, compartilhou uma mensagem emotiva em suas redes sociais, na qual agradeceu as mostras de carinho que recebeu no últimos dias.

"Tenho sorte de ter a oportunidade de viver, amar minha família e tê-los perto de mim", disse a portuguesa em comunicado coletado pelo jornal 'Goal'.

"Obrigado a todos por seu apoio e carinho. Estes foram dias difíceis, mas de luta e vitória. Agora estou em casa cercada pelo amor de minha família, minha boa energia. Vou ficar aqui, sempre me cuidando em primeiro lugar. Tudo ficará bem. Vocês pensavam que eu não voltaria, mas voltei devagar, com suavidade, calma e paz no coração", acrescentou.

Ele acrescentou: "Eu também voltei com um pensamento na forma de uma mensagem: por que julgar a cor da pele, roupas ou sapatos que as pessoas vestem ou a aparência delas? A vida é uma lição e precisamos apenas valorizar e ser gratos por tudo. E tenha fé em Deus para que tudo dê certo".

Durante todo esse período difícil, ela foi acompanhada por seu filho Cristiano, que está passando o período de confinamento em sua terra natal e com toda a família, esperando a retomada da Serie A.