Mãe de Cristiano Ronaldo sofre AVC

Maus momentos para Cristiano Ronaldo. A mãe do atacante da Juventus de Turim, Dolores Aveiro, sofreu um derrame nesta madrugada e teve de ser internada às pressas no Hospital Nélio Mendonça, em Portugal.

A mãe de Ronaldo teria dado entrada por volta das cinco da manhã (GMT) e no hospital teria detectado um trombo que foi posteriormente tratado para dissolução.

No momento, o Hospital Nélio Mendonça, onde está a mãe do jogador português, não divulgou nenhuma informação, pois não divulgarão nenhuma declaração até as últimas horas desta terça-feira, embora a mídia portuguesa garanta que ela esteja estável e consciente.

Um novo revés para a mãe da estrela portuguesa, que já teve de superar em mais de uma ocasião doenças muito complicadas, como o câncer que sofreu em 2007 e 2019.

"Fiz uma cirurgia na outra mama em Madrid, fui submetida à radioterapia e agora estou lutando pela minha vida", revelou Dolores Aveiro em fevereiro de 2019, uma doença difícil que conseguiu superar graças a sua força e coragem.

Cristiano Ronaldo nasceu no Funchal, onde treinou como jogador de futebol antes de assinar pelo Sporting de Portugal, e sua mãe, 65 anos, reside nesta cidade portuguesa.