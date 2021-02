Mãe de Jürgen Klopp falece e técnico não poderá ir ao funeral

São tempos muito difíceis na vida pessoal para Jürgen Klopp. Nesta terça-feira, a sua mãe Elisabeth faleceu aos 81 anos na Alemanha e o treinador do Liverpool não poderá ir ao seu país para se despedir dela.

As regulamentações impostas na Alemanha pelas novas cepas do coronavírus cortaram as vias de comunicação com o Reino Unido, de modo que Klopp não está autorizado a viajar a seu país para ir ao funeral.

Klopp estava muito perto dela e sua perda foi um golpe terrível. Incapaz de ir se despedir, o técnico 'red' enviou uma mensagem no jornal local alemão 'Schwarzwaelder Bote'.

"Ela significou tudo para mim, ela foi uma verdadeira mãe no melhor sentido da palavra. Como uma cristão devoto, sei que agora ela estará em um lugar melhor", disse o técnico do Liverpool e ex-técnico do Mainz 05 e Borussia Dortmund.

“O fato de eu não poder estar é porque estamos em tempos terríveis, mas quando as circunstâncias o permitirem, darei a ela a maravilhosa homenagem que merece”, acrescentou.

Elisabeth se casou com Norbert, pai de Klopp, em 1960. O casal teve três filhos: Stefanie, Isolde e o mais novo, Jürgen.