Mãe de Pep Guardiola morre vítima de COVID-19

Dolors Sala Carrió, mãe do treinador do Manchester City, Pep Guardiola, faleceu a los 82 anos. O clube enviou uma mensagem de força ao espanhol por meio da sua conta oficial no Twitter.

A mãe de Guardiola fazia parte do grupo de maior risco entre os contagiados pelo coronavírus. Barcelona, onde Dolors chegou a falecer, é uma das cidades mais atingidas pela crise sanitária na Espanha.

As autoridades de saúde da Espanha confirmam 26.824 casos confirmados na região com 2.276 pessoas na UTI, 2.760 mortes e 10.088 pessoas curadas.