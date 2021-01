Magia pura: Neymar deixou Simons no chão

Para um jovem como Xavi Simons, que trocou o Barça pelo Paris Saint-Germain, poder treinar com o time principal é um luxo. Ainda mais ao lado de nomes como Neymar ou Mbappé.

Mas é preciso respeitar a hierarquia...e isso ficou claro para o holandês na última sessão de treinos. Na roda de bobo, ainda no aquecimento, Neymar aprontou das suas para cima do novato.

O brasiliero deu um lindo toque entre as pernas de Simons, que ainda tentou evitar a vergonha, mas sem sucesso. O brasileiro e os demais jogadores do elenco caíram na gargalhada, enquanto Simons se lamentava no chão.