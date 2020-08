Magnata dos EUA compra a Roma por 591 milhões de euros

A Roma confirmou que tem um novo dono. Dan Friedkin pagou 591 milhões de euros e assinou nessa segunda-feira o contrato para ter 86,6% do clube.

O magnata dos Estados Unidos atua nos mercados automobilístico, cinematográfico e de hotéis de luxo. Proprietário do Friedkin Group, ele ainda realizará uma oferta pública para a compra da parte restante da entidade italiana.

No âmbito esportivo, o primeiro investimento deverá ser a contratação de Pedro Rodríguez, que viajou nessa segunda-feira à Itália para iniciar os procedimentos necessários para a assinatura do contrato.

O vínculo com o ex do Chelsea deverá valer até 2022. O jornal 'La Gazzetta dello Sport' afirma que Pedro receberá um salário de três milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) por temporada mais incentivos.