VÍDEO: Guardiola fala sobre Bernardo Silva no Manchester City

Vindo de uma excelente fase na Premier League, a equipe de Pep Guardiola venceu no jogo de ida por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que, ainda assim, conquistaria a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. (Confira as prováveis escalações aqui)

No vídeo acima, você confere as palavras de Guardiola após o jogo, onde ele se mostrou bastante contente com Bernardo Silva e o papel do jogador na sua equipe.