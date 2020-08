Maguire, capitão do Manchester United é detido na Grécia

Informa desde a Inglaterra que Maguire foi detido por brigar na saída de um bar. O jogador do Manchester United, zagueiro mais caro da história do futebol, se envolveu em uma confusão com policiais em Mykonos, na Grécia, onde passa férias.

De acordo com 'TalkSport', Maguire foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos. A citada fonte indica ainda que o Manchester United emitiu o seguinte comunicado.

"O clube está ciente de um suposto incidente envolvendo Harry Maguire em Mykonos na noite passada. O contato foi feito com Harry e ele está cooperando totalmente com as autoridades gregas. No momento, não faremos mais comentários", disse o clube.