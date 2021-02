Maguire dispara contra Klopp por conta da arbitragem

Klopp, técnico do Liverpool. não se calou e deu sua opinião sobre a arbitragem para o Manchester United. O treinador alemão garantiu que os 'red devils' ganham muitos pênaltis, algumas palavras que não caíram bem para Maguire.

O zagueiro do Manchester United falou na televisão oficial do clube inglês e não hesitou em responder ao treinador do Liverpool, embora sem mencionar o seu nome.

"Já que outras pessoas de outras equipes falaram sobre as arbitragens de outras partidas, não recebemos nada do árbitro ou do VAR", disse ele.

O jogador explicou que, em suas palavras, o United já não pode ter a menor confiança em tirar algo positivo de qualquer jogada por decisão do árbitro: "Neste momento, estamos jogando sem isso, por isso temos de ter o cuidado de não deixar o jogo nas mãos do árbitro ou do VAR".

Quanto ao jogo contra o West Brom, Maguire esperou um pênalti que o árbitro não apitou. "Achei que eles iam marcar um pênalti claro contra o West Brom, mas parece que as decisões neste momento vão contra nós, então temos que fazer mais para ganhar o jogo", concluiu.