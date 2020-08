Mahrez, Sterling e De Bruyne, unidos para empatar

O Manchester City ficou em desvantagem no placar no primeiro tempo do jogo contra o Lyon pelas quartas de final da Champions League.

O técnico Pep Guardiola viu Ederson falhar e ser superado por Maxwel Cornet e teve de esperar até o segundo tempo para conseguir uma reação contra os franceses.

O empate chegou graças a uma jogada coletiva com gol de Kevin De Bruyne aos 68 minutos, em uma jogada que começou pela esquerda com Sterling.

O atacante foi até a linha de fundo, se livrou de Denayer e tocou para trás, onde De Bruyne apareceu para jogar uma bola colocada no canto do gol defendido por Anthony Lopes.

A comemoração, porém, seria encerrada logo depois com gols de Dembélé, que começou a partida na reserva para levar o Lyon para a semifinal da Champions League.