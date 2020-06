Mahrez tem apartamento assaltado em Manchester

De acordo com o jornal 'The Sun', o jogador do Manchester City, Riyad Mahrez teve a sua casa assaltada na última semana. Segundo a citada fonte, os ladrões levaram três relógios de luxo avaliados em 500 mil euros, além de 55 mil euros em dinheiro e outros itens que juntos somam quase 160 mil euros.

"Por volta das 17h da sexta-feira, 24 de abril, a polícia foi chamada para relatos de que quatro apartamentos separados haviam sido assaltados em um quarteirão do centro da cidade", diz o jornal.

Por sorte, o jogador e a sua família não estavam em casa. O clube não se manifestou sobre o ocorrido. Os assaltos a jogadores de futebol estão se tornando uma prática comum na Inglaterra, dias antes foi a vez de Dele Alli.