Maicon atuou no Criciúma na temporada passada em meio a um fim de carreira de indecisão sobre quando seria sua aposentadoria. Um ano antes, jogou no Avaí após brilhar com Roma, Manchester City, Inter de Milão, Monaco e Cruzeiro, além da Seleção Brasileira.

Um dos momentos mais marcantes da carreira do brasileiro foi no golaço marcado pela Inter de Milão, quando arriscou do meio da rua contra a Torino.