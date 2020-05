Maicon quase trocou a Inter pelo Real Madrid em 2010

Maicon atuou no Criciúma na temporada passada e ainda não anunciou oficialmente a aposentadoria. Um ano antes, jogou no Avaí após brilhar com Roma, Manchester City, Inter de Milão, Monaco e Cruzeiro, além da Seleção Brasileira. Lista que poderia ter um outro gigante do futebol mundial.

O agente do brasileiro, 10 anos depois, relatou uma transferência que quase ocorreu entre a Inter de Milão e o Real Madrid.

Maicon havia acabado de conquistar a tríplice coroa com José Mourinho pela Inter de Milão e era altamente cobiçado. O Real Madri se interessou e foi atrás a pedido do treinador português, mas deu certo.

"Mourinho adorou Maicon e aceitou sua contratação por 30 milhões. Ele tinha um acordo com o Real Madrid", disse Antonio Caliendo em 'Calciomercato', mas depois tudo foi desperdiçado.

"Branca (diretor de futebol) primeiro me fez negociar com o Real Madrid e depois me disse que o presidente não queria vender Maicon. No fim, descobri que Moratti não sabia nada disso", concluiu.