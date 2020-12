Maicon vai disputar a quarta divisão italiana

Maicon atuou no Criciúma na temporada passada, foi contratado pelo Villa Nova, de Minas Gerais, em setembro de 2020 e agora está prestes a retornar à Europa.

Quando esperavam o anuncio oficial de sua aposentadoria, o lateral-direito de 39 anos anunciou uma nova experiência, voltando à Itália para vestir a camisa do Sona.

Depois de atuar na Série D brasileira, é a hora de ter uma experiência na quarta divisão do futebol italiano. O próprio treinador confirmou a novidade em entrevista a 'Daily Verona Network'. Segundo Marco Tommasoni, "o acerto está fechado" o jogador deve chegar em aproximadamente três semanas.

Um ano antes de atuar no Criciúma, Maicon jogou no Avaí após brilhar com Roma, Manchester City, Inter de Milão, Monaco e Cruzeiro, além da Seleção Brasileira por mais de dez anos.