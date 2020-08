VÍDEO: Mailson analisa duelo contra o Santos na Ilha do Retiro

O Sport Recife recebe o Santos após disputarem três jogos cada. Os times chegam com quatro pontos e buscam avançar para o topo da tabela. A partida está marcada para às 19h15 desta sexta-feira, será realizada na Ilha do Retiro e terá transmissão do Premier. Veja as prováveis escalações.

Confira o vídeo com a entrevista de Mailson antes do duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Para o goleiro, a equipe precisa fazer valer o fator casa para bater o clube paulista dentro da Ilha do Retiro.