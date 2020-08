VÍDEO: os maiores artilheiros da história da Seleção Espanhola

A Seleção da Espanha completou 100 anos de uma história que iniciou nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica, em 28 de agosto de 1920. A primeira partida foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca.

Desde então, o país se tornou um dos maios tradicionais do mundo no esporte, somando três títulos europeus (1964, 2008, 2012) e uma Copa do Mundo (2010).

Confira no vídeo momentos dos grandes artilheiros pela Seleção Espanhola. São goleadores como David Villa, Raúl González, Fernando Torres e David Silva.