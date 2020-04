O Real Estelí foi o campeão do Apertura e do Clausura na elite do futebol da Nicarágua em 2019. Neste ano, é o vice-colocado e segue buscando a primeira colocação, já que a bola não parou no país da América Central mesmo diante da pandemia do coronavírus.

Aproveitamos esse momento de visibilidade do futebol não tão estrelado da Nicarágua para apresentar os maiores artilheiros dos últimos anos nesse que é um dos maiores times do país.