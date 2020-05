Parma anuncia mais dois casos positivos na Serie A

A Serie A se prepara para voltar aos treinos em grupo. Os clubes continuam com a idéia de querer terminar a temporada em campo e já passaram nos testes contra o coronavírus.

Esses exames resultaram em dois casos positivos detectados no time do Parma, conforme anunciado pelo próprio clube. Todos os funcionários e jogadores foram submetidos a dois tipos de controle (com amostras nasais e sorológicas) e todos foram negativos, exceto dois.

O clube não divulgou o nome desses jogadores, que foram isolados em casa, onde continuarão trabalhando com o plano criado pelos preparadores físicos.

Os dois infectados não apresentam sintomas e serão monitorado nos próximos dias até que sejam negativos, quando poderão participar do trabalho com seus colegas.

O ministro do esporte, Vincenzo Spadafora, garantiu que o governo decidiu negociar com a federação e a Serie A um protocolo menos rigoroso com a intenção de aliviar e facilitar o retorno do futebol ao país italiano.