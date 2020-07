Mais de quatro meses depois, Gabriel Jesus volta a balançar a rede

Gabriel Jesus sorri novamente. O brasileiro terminou sua série de jogos sem fazer gol para colocar o Manchester City à frente no placar contra o Newcastle United no Etihad Stadium.

O brasileiro não marcava na Premier League desde 22 de fevereiro. É, portanto, o primeiro gol dele desde que o futebol voltou do confinamento pelo COVID-19.

O atacante finalizou uma grande ação coletiva da equipe 'citizen' na partida. De toque em toque, a equipe de Pep Guardiola foi da esquerda para a direita e novamente para a esquerda, até encontrar espaço para um cruzamento rasteiro.

Com a defesa do Newcastle perdida com tanto toque de bola, Gabriel Jesus apareceu quase na pequena área para tocar para o gol a bola colocada por David Silva da esquerda.

A equipe de Pep pisou no acelerador e terminou o primeiro tempo com dois gols, mas de diferentes protagonistas. Para o 2-0, foi Kevin de Bruyne o assistente, e Mahrez o homem do gol.