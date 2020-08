Mais duas semanas de férias para o Real Madrid

Eles não queriam essas férias, mas também não recusariam. O Real Madrid vai aproveitar um par de semanas de férias depois da derrota no Etihad e só vai voltar a treinar no final de agosto.

É um verão atípico, assim como todo este ano de 2020. Os merengues tiveram vários dias de folga após a conquista da LaLiga e agora, depois de disputar a partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões, vão aproveitar as férias de verdade.

Em princípio, segundo o 'Mundo Deportivo', a equipa merengue regressará a Valdebebas nos dias 26 ou 27 de agosto para se preparar para a temporada 2020-21.

É importante lembrar que, antes do início do campeonato (previsto para 12 de setembro), os internacionais do Real Madrid terão de jogar pelas suas seleções nos dias 3 e 6 de setembro.

Existe a possibilidade de que o Atlético, Sevilla e Barcelona - se eliminarem o Napoli - começarem o campeonato mais tarde se estiverem nas últimas rodadas da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Não será o caso do Real Madrid, que inicia a defesa do título no fim de semana do dia 12.