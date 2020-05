Mais quatro positivos no Lokomotiv Moscou

O primeiro foi o peruano Farfán, e uma segunda bateria de teste revelou mais quatro novos casos positvos. São eles Barinov, Kochenkov, Suleimanov e Tugarev.

Dos quatro, só o último, Tugarev, foi titular para Siomin, o lendário treinador do clube de Moscou, que na última semana colocou um fim aos seus 22 anos de contrato com a equipe.

Os quatro, assim como Farfán, estão assintomáticos, e como peruano foram isolados voluntariamente em seus respectivos domicilios onde passarão a quarentena.

A Liga Russa será retomada no próximo dia 21 de junho. O Lokomotiv voltará na segunda colocação, a nove pontos do líder Zenit, faltando nove rodadas para o final do campeonato.