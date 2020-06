Mais Riquelme que Ronaldo: nome 'bombou' no Brasil

O meia argentino Juan Román Riquelme completa 42 anos de idade nessa quarta-feira, 24 de junho, data que compartilha com Lionel Messi, compatriota que domina o futebol mundial há pelo menos 10 anos. O armador, porém, tem um trunfo que poucos no mundo podem dizer: supera até Ronaldo na preferência dos pais brasileiros da década passada.

Se não alcançou o sucesso de Messi na Europa, Riquelme posa como rei inconteste na América do Sul. Foram três títulos de Copa Libertadores, todos eliminando grandes clubes brasileiros nas campanhas pelo Boca Juniors. Seu período de dominância no futebol daqui foi tão grande que motivou pais de 13.787 pessoas nascidas nos anos 2000 a darem o seu nome aos filhos.

O "boom", evidenciado pelo site do Censo do IBGE, fica claro ao se ver que, nos anos 90, apenas 186 pessoas nasceram com esse nome. Ou seja, o Boca do Riquelme claramente foi o propulsor de uma legião que, se não carregam o futebol do ídolo, ao menos levam seu nome no país "rival".

A "febre" é tamanha que o nome Riquelme supera o número de Ronaldos no Brasil, alcunha de dois dos maiores jogadores da história do país e que, juntos, levaram uma Copa do Mundo e dois prêmios de Melhor do Mundo na mesma época em que Román atuava pelo clube portenho. Foram 13.484 registros do nome na década passada.

Romário, que viu seu nome prevalecer em quase 40 mil crianças nascidas na década de 90, viu o número cair para cerca de 3 mil neste período. Riquelme ainda supera outros nomes exóticos de jogadores estrangeiros que poderiam chamar a atenção no Brasil. São apenas 799 Zidanes no país e outros 69 Tevez.

Outro dado que chama a atenção no impacto que Riquelme tem no Brasil: 305 mulheres nascidas nos anos 2000 levam seu nome. Dentre as variações de escrita, destaca-se também os 312 Riquelmos nascidos no mesmo intervalo de tempo.

Riquelme x 'rivais': crianças registradas com nomes de jogadores na década passada*:

Riquelme - 13.787 registros

Ronaldo - 13.484 registros

Rogério - 11.777 registros

Rivaldo - 3,569 registros

Romário - 3.568 registros

Zidane - 799 registros

Tevez - 69 registros

*Censo IBGE 2010