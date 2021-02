Mais um prêmio para Lewandowski: Bola de Ouro do Mundial de Clubes

Lewandowski era o grande favorito para conquistar a Bola de Ouro 2020, embora a pandemia tenha cancelado a premiação. Mas no Mundial de Clubes o polonês agarrou a taça e o prêmio.

O camisa '9' do conjunto bávaro foi eleito o melhor jogador da competição, apesar de não ter balançado as redes na final, foi decisivo no gol marcado de Pavard ao provocar o erro do zagueiro Guzmán.

'Lewa' disputou 163 minutos entre a semifinal e a final, marcando os dois do time alemão na partida contra o Al-Ahly do Egito.

Atrás de Lewandowski, André-Pierre Gignac recebeu a Bola de Prata (três gols em três jogos) e Joshua Kimmich, que marcou um gol que acabou sendo anulado contra o Tigres, ficou com a Bola de Bronze.