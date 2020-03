Mais um problema na vida de Setién

Quique Setién, treinador do Barcelona, ​​disse que tudo no vestiário estava resolvido, depois de toda a confusão com seu segundo treinador após o 'Clásico'.

Apesar disso, neste sábado, verificou-se que a situação da equipe está longe da definição dada à mídia pelo técnico da Cantábria.

Se há alguns dias os holofotes apontaram para Eder Sarabia, agora é Jordi Alba quem chama a atenção após a ressaca do duelo contra a Real Sociedad.

Seus gestos para as arquibancadas após o gol que foi anulado (cobrindo seus ouvidos como Coutinho fez um ano atrás) e suas palavras diante da imprensa agitaram ainda mais a atmosfera.

"Não gosto de ser vaiado. Vaiar aos 15 minutos com um empate a zero, não gosto nada. Assim como respeito a todos, eles têm que me respeitar", explicou o lateral na zona mista.

Uma mensagem clara e direta a uma arquibancada que, como aponta 'AS', começa a olhar para os jogadores com lupa, uma vez que o curinga da mudança de treinador foi utilizado em janeiro passado.

Um tropeço esta noite do Real Madrid contra o Betis levaria o Barça à liderança, mas parece que ele não será capaz de reduzir um clima de tensão que está aumentando em toda Barcelona.