Mais um show de João Félix, mais três pontos para o Atleti

O Atlético de Madrid recebeu o Cádiz pela 9º rodada do Campeonato Espanhol e conseguiu uma importante vitória sobre um adversário que vinha embalado na competição.

O time da capital espanhola abriu o placar logo aos oito minutos contando com uma lambança da zaga rival. O goleiro Ledesma saiu muito mal, trombou com o seu companheiro e a bola ficou com Llorente. O meia levantou e João Félix marcou de cabeça.

O segundo gol també contou com uma mãozinha do goleirão do Cádiz. Aos 21', Trippier lançou Llorente, que invadiu a área e bateu fraquinho, mas Ledesma aceitou.

Já no segundo tempo, foi a vez de Suárez marcar o seu. O uruguaio recebeu de João Félix e bateu cruzado para marcar o terceiro. O lance ainda foi revisado pelo VAR, que validou a jogada.

Para fechar a goleada, mas um gol de João. Ángel Correa deu um lindo passe para o camisa '7' que dominou no peito e fuzilou o gol de Ledesma.

Com a vitória, o time de Simeone chegou aos 17 pontos e dormirá na liderança do Campeonato Espanhol, já que as equipes que podem tomar a liderança só entram em campo amanhã (Real Sociedad, Real Madrid e Villarreal). O Cádiz permanece com 14 pontos e ocupa a 6º em LaLiga.

Na próxima rodada, que tem início no dia 20 de novembro, o Atlético de Madrid recebe a visita do Barcelona (8º), já o Cádiz recebe a Real Sociedad (2º).