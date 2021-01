Mais uma polêmica de Benjamin Mendy

Benjamin Mendy está sempre sendo notícias por suas atitudes fora de campo. Dessa vez, lateral-esquerdo do Manchester City estampou os jornais ingleses devido a sua festa de ano novo.

Segundo o 'The Sun', Mendy organizou uma festa com várias modelos de agência e tudo isso escondido da sua esposa. "Era possível escutar o barulho na casa e as meninas curtindo", disseram ao veículo os vizinhos do jogador.

"Mostrou desprezo pela sua segurança e a de outras pessoas. O que mais me surpreendeu, sem dúvida, foi que ele tenha ignorado as medidas de segurança contra o COVID-19".

O Manchester City, por sua vez, confirmou que estuda e investiga o que aconteceu. E Mendy divulgou uma surpreendente nota: "Benjamin e a sua esposa convidaram um cozinheiro e duas amigas do casal para comemorar o ano novo. Mendy reconhece a violação do protocolo, aceita as medidas e está arrependido das suas ações".