Malcom culpa o Barcelona por suas lesões

Malcom sempre se mostrou agradecido ao Barcelona pela oportundiade que teve, mas também, sempre que pode, envia algumas críticas ao time do Camp Nou.

Em uma entrevista a rádio 'SER Catalunya', o atacante do Zenit criticou a pouca carga de treinamentos no Barcelona e apontou esse como sendo o motivo das suas lesões na Rússia.

"Aqui treinamos muito mais do que no Barcelona, acho que é por isso que me lesionei", comentou o jogador brasileiro, que deu mais detalhes: "Estava acostumado a trabalhar 40 ou 50 minutos no Barça".

Em sua passagem pelo Barcelona, Malcom marcou quatro gols e deu duas assistências em 24 jogos. No Zenit, só pôde participar de seis encontro, onde marcou um gol e deu uma assistência.