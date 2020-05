Manchester City aparece na luta por Pellistri

O Manchester City apareceu na disputa por Facundo Pellistri, a joia do Peñarol pela qual metade da Europa suspira. E seus vizinhos da América do Sul também. O jornal 'AS' informou que a equipe 'citizen' quer contratar os serviços do uruguaio.

É o City Group, o conglomerado dentro do qual a equipe de Pep Guardiola está localizada, que estaria negociando com o Peñarol nas últimas semanas para a chegada de Pellistri.

A intenção do Manchester City é evitar pagar os onze milhões de euros de sua cláusula, estando dispostos a oferecer 50% agora e os outros 50% no futuro em forma de variáveis.

Com um contrato de cinco temporadas em mente, o Manchester City quer emprestá-lo no primeiro ano. É aí que aparece a opção da Espanha e o Girona como o principal beneficiário, se subir para a Primeira Divisão.

As três grandes equipes da Espanha se interessaram por Pellistri, embora nenhuma ainda tenha feito uma oferta. Se primeiro foi o Atlético de Madrid, depois surgiu o Barcelona e ​​o último foi o Real Madrid.