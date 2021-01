Manchester City confirma mais casos positivos de Covid-19

Três novos casos de coronavírus foram detectados no Manchester City: são o goleiro Scott Carson, o jovem meio-campista Cole Palmer e um membro da equipe técnica, conforme anunciou o clube inglês.

O time de Pep Guardiola, que disputa com o Manchester United nesta quarta-feira uma vaga na final da Copa da Liga Inglesa, já havia ficado sem seis jogadores no domingo, na vitória pela Premier League na casa do Chelsea, em função de resulltados positivos.

“Eles devem respeitar um período de auto-isolamento de acordo com os protocolos da Premier League e do governo britânico sobre a quarentena”, informou o clube, quinto colocado no Campeonato Inglês.

O goleiro brasileiro Ederson já estava isolado, então o teste positivo de Carson deixa o Manchester City com apenas uma opção para a função na semifinal desta quarta-feira: o goleiro norte-americano Zack Steffen, que foi titular contra o Chelsea.

Os outros jogadores que permanecem isolados são Tommy Doyle, Ferran Torres e Eric García. Kyle Walker e Gabriel Jesus já encerraram seus períodos de quarentena.

A Premier League anunciou nessa terça-feira que 40 jogadores e membros de equipes técnicas tiveram resultados positivos para Covid-19 na última série de testes, mais que o dobro do recorde anterior.