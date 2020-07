Manchester City define sua prioridade: Nathan Aké

O Manchester City estava interessado na incorporação de Nathan Aké à equipe no mercado de transferências de inverno passado, mas as negociações foram por água abaixo.

O portal 'The Athletic' diz que os 'citizens' teriam escrito o nome do ex-jogador do Chelsea, entre outros, na lista de favoritos para reforçar a equipe, já que a equipe continua tendo problemas na zona defensiva.

A equipe liderada por Pep Guardiola ficou sem Vicent Kompany, perdeu Aymeric Laporte devido a uma lesão grave e, além disso, o desempenho de John Stones e Nicolas Otamendi não atende às necessidades do técnico espanhol.

Por esse motivo, o Manchester City teria priorizado a chegada do internacional com a Seleção Nacional Holandesa, cujo contrato com o Bournemouth termina em junho de 2022.